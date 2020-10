Tourismus und Gastronomie fordern massive Staatshilfe

Beide Spartenobleute waren sich auch einig, dass eine rasche Auszahlung der von ihnen nun geforderten Umsatz-Ausfallsentschädigung kein Problem sein könne. "Die Zahlen liegen über Finanzonline vor", so Pulker. " Das muss umgehend gehen bis Ende nächster Woche oder spätesten innerhalb von 14 Tagen. Wir müssen auch alle am 15. des Monats zahlen." Die 75-prozentige Entschädigung gibt es etwa in Deutschland nun im November-Lockdown.

Handel erwartet Einbrüche

Der Handelsspartenobmann Rainer Trefelik appellierte im Gespräch mit der APA an die Bundesregierung, dass man Hilfen für den Handel nicht vergessen dürfe, auch wenn dieser nun wohl offenhalten dürfe. "Man darf nicht vergessen, dass ein neuer Lockdown auch für den Handel kein einfacher Weg werden wird."