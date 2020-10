Touristiker fordert Hilfen nach deutschem Lockdown-Modell

In Österreich warten viele Unternehmer noch immer auf Unterstützungszahlungen, die hierzulande langfristiger – für jeweils drei Monate – angelegt sind. In Form des Fixkostenzuschusses. Einziges Problem: Der Fixkostenzuschuss II wird noch immer nicht ausbezahlt, weil er in seiner ursprünglich angedachten Form nicht EU-konform war. Unternehmer hängen in der Warteschleife.