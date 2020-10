Kommt der Lockdown? Kulturszene in "großer Sorge" und für Klarheit

In Deutschland ist bereits fix, dass am Montag ein Teil-Lockdown gilt. Theater, Opern- und Konzerthäuser sowie Kinos müssen im November für einen Monat schließen. Darauf hatten sich Bund und Länder angesichts der bundesweit steigenden Corona-Fallzahlen am Mittwoch geeinigt. Branchenvertreter befürchten einen "kulturellen Kahlschlag".

Kinos: „Kaiserschmarrndrama“ verschoben

Erste Folgen hat die deutsche Entscheidung bereits für die österreichischen Kinos. Die bayerische Krimikomödie „Kaiserschmarrndrama“ wird auch in Österreich nicht am 12. November in den Kinos starten, wie Constantin Film am Nachmittag bekanntgab. Die Produktionsfirma bekräftigte aber die Absicht, weiterhin an einem Starttermin für 2020 festzuhalten. Ab der Wiedereröffnung der deutschen Kinos werde der Film auch in Österreich starten, hieß es in einer Aussendung. Der Start des Filmes im November war als Hoffnungssignal für die Kinobranche gewertet worden.

Christof Papousek, Geschäftsführender Gesellschafter der Cineplexx Kinobetriebe, sagt: "Es ist dramatisch, das kann ich jetzt schon sagen. Wir haben uns schon auf Kurzarbeit 3 angemeldet und entsprechende Rückgänge dokumentiert. Ich wünsche mir eine raschere Abwicklung der Instrumentarien, die als Hilfestellung eingerichtet wurden. Ganz dringend benötig wird der Fixkostenzuschuss 2, denn es braucht eine Unterstützung in Zusammenhang mit der Deckung der laufenden Kosten. Die Frage ist auch, wie lange der Fixkostenzuschuss gelten wird und ob er rückwirkend hineinrechenbar ist. Ganz wichtig wären auch unkomplizierte, unstrittige Staatsgarantien."

Michael Stejskal, Geschäftsführer des Filmverleihs Filmladen und Betreiber des Votivkinos. sagt: "Ich kann nur gebetsmühlenartig wiederholen: Es gibt keinen Grund zur Schließung, weil es weltweit keinen Nachweis dafür gibt, dass es im Kino oder in einem anderen Kulturbetrieb zu Infektionen gekommen ist. Es gibt also keine sachliche Grundlage, uns zuzudrehen." Wenn es zu einem Lockdown komme, wünsche er sich Klarheit: "Wie lange wird er dauern? Nicht so wie beim letzten Mal, wo er auf ungewisse Zeit angesetzt wurde."

Weiters sollte es Klarheit in Bezug auf finanzielle Hilfe geben, sonst werde die Luft sehr dünn, sagt Stejskal, "Für die Zeit des Lockdowns brauchen wir Soforthilfe. Es müsste ein Teil des entgangenen Umsatzes ersetzt werden. In Deutschland beispielsweise bekommt man den entgangenen Umsatz mehr oder weniger ersetzt. Die Hilfe muss schnell, sofort und einfach sein, und nicht ein Bündel an kompliziert gestrickten Maßnahmen, wie das bisher der Fall war"