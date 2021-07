Wien schließt zwei Teststationen + D stuft zwei Urlaubsländer als Hochrisikogebiet ein

Die italienische Regierung prangert Demonstrationen in mehreren Städten am Wochenende an, die sich gegen den Grünen Pass als Bedingung für den Zugang zu Restaurants, Kinos, Theatern und Kongressen gerichtet haben. Innenministerin Luciana Lamorgese kritisierte die vielen spontan entstandenen Proteste, die ohne Genehmigung der Behörden in vielen Großstädten stattfanden.

"Wir verurteilen alle Demonstrationen, in denen Impfstoffe attackiert werden, in denen man gewalttätige Slogans gegen die Regierungsmaßnahmen zum Schutz der Öffentlichkeit skandiert und die Arbeit der Journalisten kritisiert, die vor den Gefahren der Pandemie warnen. Das ist unannehmbar und löst Empörung aus", unterstrich Lamorgese in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Montag-Ausgabe).

"Ich denke, dass Impfstoffe und der Grüne Pass ein großartiges Werkzeug für die Freiheit sind: Sich impfen zu lassen ist der effektivste Weg, um sich und andere zu schützen", sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza. Die Protestkundgebungen folgten auf eine Entscheidung der Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi, angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Regeln zu verschärfen.