Italien prüft Impfpflicht für Lehrer

Die italienische Regierung prüft die Einführung einer Impfpflicht für das Lehrpersonal. Damit solle Präsenzunterricht im September garantiert werden, berichtete der italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza in einem Interview mit dem TV-Kanal "Rete 4" am Montagabend. 85 Prozent des Schulpersonals seien bereits geimpft.

In Italien sind Ärzte und anderes medizinisches Personal bereits seit dem 25. Mai zur Immunisierung verpflichtet. In Frankreich müssen sich alle Mitarbeiter von Krankenhäusern, Alters- oder Pflegeheimen spätestens bis zum 15. September impfen lassen. Auch Griechenland hat eine Impfpflicht für Mitarbeiter in Altersheimen und im Gesundheitsbereich angekündigt.

Die italienische Regierung will bis zur ersten September-Woche 60 Prozent der Schüler impfen lassen. "Wir wollen bis Anfang September 60 Prozent der Schüler impfen, damit mit wenigen Ausnahmen Präsenzunterricht stattfinden kann", betonte der für die Impfkampagne zuständige Regierungskommissar Francesco Figliuolo.