Israel will tägliche Schnelltests für Schüler und Lehrer

Israels neue Regierung hat ehrgeizige Pläne im Kampf gegen die Corona-Pandemie: So soll trotz steigender Inzidenz-Zahlen am 1. September das neue (zweite) Corona-Schuljahr in allen Schulen ohne Einschränkungen starten. In „grünen“ wie in „roten“ Städten. Wie dieses Ziel erreicht werden kann, darüber streiten die Ministerien für Erziehung und Gesundheit aber noch.

Letztlich läuft es auf tagtägliche Schnelltests für Schüler wie Lehrer hinaus. Zumindest in roten, also besonders gefährdeten Orten. Für Schulen soll es aber auch abgekürzte Quarantäne-Vorschriften geben. 48 Stunden mit zwei Schnelltests statt der jetzigen 4 Tage. Hier meldet das Ministerium für Gesundheit infolge der sehr unsicheren Schnelltest-Ergebnisse jedoch Vorbehalte an: „Da gibt es noch einige Punkte zu klären“, so der Corona-Beauftragte Prof. Nachman Asch.