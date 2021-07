Getestet, (genesen,) geimpft: Jetzt kommen Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie

Der "Kontroll-Erlass" sieht vor, dass die Gesundheitsbehörden in enger Zusammenarbeit mit der Exekutive die 3G-Regel in der Gastronomie beziehungsweise die 2G-Regel (geimpft oder PCR-Test) in der Nachtgastronomie verstärkt überprüfen.

Grund für den Erlass sind die steigenden Infektionszahlen und die teils laxe Handhabung der Kontrollen in der Gastronomie.