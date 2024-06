Retter aus Siebenbürgen im Elften

Es ist somit kein Wunder, dass der von allen akzeptierte Routinier des Stadtligisten auf die Frage, was für ihn die besondere Faszination des Fußballspiels ausmacht, eine wohlüberlegte Antwort parat hat: „Es sind diese außergewöhnlichen Emotionen auf dem Platz, die man im Privatleben nicht so stark erlebt. Egal, ob du einen schönen Pass spielst oder ein dummes Tor kassierst, immer bist du voll in das Spiel vertieft.“

Der Fußball hält viel zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten, auch in seinem Heimatland Rumänien. Mit zwei Freunden aus seiner Kindheit tauscht sich Rares Sergiu Chiorean immer noch regelmäßig über Fußball in Rumänien aus.