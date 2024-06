Die Türkei bei der EM? Für sie zweitrangig!

Endlich wieder Fußball! Das ist die schönste, die vielleicht erfreulichste Geschichte in dieser Porträt-Serie zur EM: Mit einem Strahlen in den Augen betritt Melisa Mete an einem Mittwochnachmittag das Spielfeld 10 der riesigen Fußballplatz-Landschaft, die sich neben der UNO-City in Wien-Kaisermühlen auftut.

Im September 2023 war ihr Leben kurzfristig aus den Fugen geraten: Das Letzte, was sie spürte, war der Tritt einer Gegenspielerin in ihren Rücken. Danach erklärten ihr die Ärzte im AKH mit ernster Miene, dass sie nie wieder im Leben gehen wird können. „Im ersten Moment wollte ich das gar nicht glauben, dann wurde mir allmählich klar, dass ich erst Anfang zwanzig bin und vielleicht nie wieder Fußball spielen werde.“