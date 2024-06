Wien könnte für sie eine längere Station werden: „Ich habe die Gelassenheit der Menschen auf der Insel Zypern schätzen gelernt. Ich mag auch meine Landsleute in Ungarn. Aber ich wurde bei der Vienna so freundlich aufgenommen, dass ich mir schon vorstellen kann, hier länger zu bleiben.“

Ihre Zukunft sieht sie als Sportmanagerin , „weil es da im Frauenfußball noch viel zu tun gibt“. Apropos tun: ihr Vergleich der Nachbarländer fällt nicht schmeichelhaft aus: „Bei uns in Ungarn gibt es mehr Akademien, da ist die Struktur besser, weil jeder Profiverein auch ein Frauenteam haben muss, in Österreich gibt es bessere Spielerinnen, die in der deutschen Bundesliga viel Erfahrung sammeln.“

Eine Nahebeziehung

Für Wien spricht auch die Nähe zu ihrer Heimat in Westungarn: „Mit dem Auto bin ich in einer Stunde bei meinen Eltern. Sie kommen auch zuschauen, wenn wir in Wien spielen.“ Ihnen fühlt sie sich verpflichtet: „Sie habe in meiner Jugend viel Zeit in mich investiert. Da will ich jetzt was zurückgeben.“

Mädchen will sie dazu ermutigen, einen Sport zu betreiben: „Es muss nicht Fußball sein. Sport ist gesund und macht auch Spaß.“

Die EURO wird Loretta Nèmeth in Wien und in Ungarn vor dem TV-Gerät verfolgen. Einen Aufstieg ihrer Landsleute in der Deutschland-Gruppe sei möglich. „Unsere Männer sind stark, sie werden auch viel Unterstützung von den Rängen bekommen.“