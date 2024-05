„Als Engländer kannst du nur eines: hoffen“

Sein Ton macht die Musik. Kurz nach der Pause hat sein Team beim Auswärtsspiel in Simmering das vierte Tor kassiert, und es wird nicht das letzte an diesem Sonntagnachmittag bleiben. Dennoch muntert er seine Elf von der Coachingzone aus an: „Come on, wir können es immer noch schaffen!“

Graham Bates ist ein Frauenfußball-Förderer der besonderen Art. Der heute 62-Jährige hat in Leicester Wirtschaftswissenschaften studiert. Er war zeitweise Tormann in Schul- und Universitätsteams: „Weil du im Tor Spiele so oder andersrum entscheiden kannst.“