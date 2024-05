„Dagi“ wartet auf Nachricht aus Serbien

Egal ob Highlander in Kaisermühlen, Schiedsrichter aus dem Gastgeberland Deutschland, der slowakische Masseur vom SC Mannswörth, die Torfrauen aus Italien und Serbien oder dänische U-8-Spieler bei Union Mauer - alle haben dieses Leuchten in den Augen, wenn sie erklären, was den Reiz des Fußballs ausmacht und was sie ihrem Heimatland bei der EURO zutrauen.

Dragana Bumbes wurde in Wien geboren, am Beginn des neuen Jahrtausends. Die Familie hat ihre Wurzeln in einem serbischen Dorf, dort, wo die Donau in Richtung Rumänien fließt. Es waren nicht alle in der Familie begeistert, als sie mit den Buben in den Käfigen des 10. Bezirks dem Fußball nachjagte, dann Fußball-Schülerliga spielte und mit 12 bei KSV Ankerbrot zu kicken begann. Doch ihre Hartnäckigkeit und ihre klar verbesserten Noten in der Mittelschule ließen alle internen Kritiker verstummen.

Auch die Position der Torfrau beruht auf ihrem starken Willen. Sie erinnert sich: „Mein erstes Spiel in der ersten Mannschaft, mit gerade einmal 14 Jahren, ich meldete mich für das Tor, weil wir keine richtige Torfrau hatten.“ Also ging sie ins Tor. Und blieb dort.