Ein deutscher Schiedsrichter in Wien. Geht das? Gut geht das

14 Jahre später pfeift der Deutsche immer noch. Aber in Wien . Die Arbeit und die Liebe haben ihn in eine Stadt gebracht, deren Sprache er erst lernen musste. Der studierte Betriebswirt schmunzelt: „Nach einem Rapid-Match hat mich eine ältere Dame in der Straßenbahn gefragt, ob ich auch im Stadion war, und ich verstand, bei welcher Station ich aussteige.“ Als er ihr „Noch drei Stationen“ zu verstehen gab, setzte sich die Wienerin weit weg von ihm.

Nach seiner Ankunft in Wien 2017 hat er sofort den Wiener Fußballverband kontaktiert. Der habe ihn „mit echter Wertschätzung aufgenommen“. Auch unter den Kollegen genießt der Deutsche in Wien einen guten Ruf. Beim Spiel Sport-Club gegen TWL Elektra wirkt er auch als Linienrichter gut ins Team integriert.

Lernen musste Oliver Fix in Wien, dass das Deutsch der Wiener Kicker ein anderes ist als das Deutsch der Essener oder Dresdener. Dass nicht jeder Spieler in Wien Deutsch versteht.

Oliver Fix: Geboren am 12. 4. 1995 in Dorsten (NRW), Schiedsrichter für den Wiener Fußballverband.

Und da fällt es dann auch: das Adjektiv, das man im Wiener Fußballunterhaus als Allgemeingut begreift: „Leiwand“ sei das gewesen, erklärt Oliver Fix.

Und ob er nun ein Spiel der 1. Klasse oder der Wiener Stadtliga pfeift, ist ihm persönlich gar nicht so wichtig: „Es gibt auch in den unteren Ligen so viele schöne und spannende Spiele.“ Oft sei dort auch die Hektik nicht ganz so groß. Bundesliga-Schiri will er übrigens nicht werden: „Der moderne Fußball ist für das menschliche Auge zu schnell geworden. Die Profis haben es da nicht leicht.“

Die EURO wird er vom Sofa aus live verfolgen.“ Österreich oder Deutschland? „Also im Finale würde ich dann schon zu Deutschland halten.“