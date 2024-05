Ein Schotte vereint Fußball-Nationen – in Wien-Kaisermühlen

Martin Dalberg-Andersen: Geboren am 6. 11. 1986 in Oban, Obmann und Spielertrainer bei Wien Wanderers.

Dort beginnt er beim Bramhope FC, zunächst als Tormann. Mit elf ist es ihm aber im Tor „zu langweilig“, und er wird und bleibt Mittelfeldspieler.

Während des Studiums in Newcastle nimmt er an der University League teil, als Mittelfeldmotor von Locomotive. Danach beginnt der kräftige Schotte für eine US-Firma in Costa Rica zu arbeiten. In seiner Freizeit spielt er mit Einheimischen und Expats „fünf gegen fünf“ – Fußball auf dem Kleinfeld.

Mit dieser Spielform findet er 2018 auch in Wien Anschluss. Wegen der Liebe war er von einem Karibikstrand in eine neue Welt, die ihn mit Schnee empfängt, übersiedelt. Auf seine Frage auf Facebook, ob denn in Wien irgendjemand „fünf gegen fünf“ spielt, antworten zunächst weniger als ein Dutzend. Doch seine Fußball-Begeisterung überträgt sich nachhaltig: „Derzeit haben wir 108 Mitglieder.“