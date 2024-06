Ein Portugiese auf der Wiener Marswiese

Für den anderen „Fußball-Zugang“ in Portugal ist João Teixeira der beste Beleg: „So wie alle meine Freunde habe ich Fußballspielen in einer Akademie gelernt.“ Er selbst war in der Akademie seiner Heimatstadt Viseu mit dem schön klingenden Namen Dínamo Clube Estação.

Anders als vom ÖFB in Österreich vorgegeben, lernen künftige Cristiano Ronaldos in den Akademien Ballbehandlung und Spielverständnis – beim Futsal, dem Spiel 5 gegen 5 auf einem engen Spielfeld so klein wie beim Handball.

Wenn also sein Namensvetter, Barcelona-Star João Félix, „der übrigens Tür an Tür mit mir aufgewachsen ist“, für Portugal aufgeigt, sei das unter anderem auf die präziseste Futsal-Schulung zurückzuführen. Die Spieler auf der Marswiese an diesem Sonntagabend, und das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, haben diese feine Ausbildung nicht erhalten.