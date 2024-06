Ein Hauch „La Liga“ in der Wiener DSG-Liga

Sein Leben nach dem Fußball beginnt dann in München, wo er auch seine Frau kennenlernt: Sophie, eine Französin. Weil sie ihr Masterstudium an der Wirtschaftsuniversität Wien absolvieren möchte, geht er mit ihr, arbeitet in der Gastronomie und beginnt, an der Universität Wien Lehramt für Spanisch und Sport zu studieren.

Fußballer vom Feinsten

Sophie brachte ihn zurück auf die Siegerstraße. Der Ex-Profi unterrichtet heute am Gymnasium in Klosterneuburg und führt den Online-Laden Santana Gourmet mit spanischen Spezialitäten. Und ein Kolumbianer holte ihn zurück zum Fußball: „Ich habe Carlos in einem Wiener Café kennengelernt. Wie er heute den FC SUSA Vienna führt, verdient Respekt und auch meine Unterstützung.“