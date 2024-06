Ganz Georgien feiert. Lange hat man darauf gewartet

Giorgi Bidzinashvili: Geboren am 13. 2. 1978 in Tiflis/Tblisi, besitzt die UEFA-A-Lizenz. In Österreich war er Trainer bei Amateurvereinen in Wien, NÖ und im Burgenland.

„Geholfen hat mir dabei der Fußball“, sagt der Briefträger (Postamt 1060). „Ich will mich daher bei all diesen tollen Menschen bedanken, die ich durch den Fußball kennenlernen durfte.“ Er hat sich aber auch immer in den Dienst der Amateurvereine in Wien und Umgebung gestellt.

„Manche haben gemeint, dass ich als Trainer zu streng bin“, erzählt der in Georgien Sozialisierte. Mag sein. Auch er trägt in und mit sich, was er als Junger gelernt hat.