Kroatische Rose auf einem Rasen in Favoriten

Jedes Kind in Kroatien kennt die Geschichte von Luka, der mit seinen Eltern vor dem Krieg flüchten musste, der als Dreikäsehoch in Zadar in einer Flüchtlingsunterkunft aufwächst und sich dort in den Fußball verliebt, früh zum Hauptstadtklub nach Zagreb transferiert wird, dort seine Schüchternheit ablegt und bei Tottenham in London global bekannt wird.

Seinen Erfolgslauf konnte nicht einmal ein mächtiger Zagreber Mafiaboss stoppen. Luka Modrić wird auch mit bald 40 zum Stammpersonal von Real Madrid zählen.