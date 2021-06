Portugal muss vor EM in Quarantäne + Public Viewing in Österreich möglich

Englands Nationaltrainer Gareth Southgate hat Verteidiger Ben White nachträglich in seinen Kader für die EM berufen. Der 23-Jährige vom Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ersetzt Trent Alexander-Arnold von Liverpool, der sich in der Schlussphase des 1:0 gewonnenen Testspiels vergangenen Mittwoch gegen Österreich eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Dies teilte der englische Verband FA am Montag in der Früh mit.

White gab gegen Österreich sein Debüt für das Nationalteam. Bei der EM-Generalprobe am Sonntagabend in Middlesbrough gegen Rumänien (1:0) spielte er - obwohl zunächst nicht für den 26-köpfigen EM-Kader nominiert - durch. Die "Three Lions" setzen ihre Vorbereitung auf die EM in dieser Woche in ihrem Basislager St. George"s Park fort. Ins Turnier starten sie am Sonntag in London gegen Vize-Weltmeister Kroatien.