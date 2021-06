Legende Lagerbäck: "Die größte Gefahr ist, übermotiviert zu sein"

Sieben Mal hat der heute 72-Jährige ein Nationalteam zu einem großen Turnier geführt. Sein Heimatland zu den EUROs 2000, 2004 und 2008 sowie zu den Weltmeisterschaften 2002 und 2006. Zur WM 2010 nach Südafrika fuhr er, obwohl er mit Zlatan Ibrahimovic und Co. die Qualifikation nicht geschafft hatte. Doch Nigeria suchte kurz vor dem Turnier einen Coach, Lagerbäck sagte zu. Von 2011 bis 2016 betreute er schließlich Islands Team. Eine schmerzhafte Erfahrung für Österreich – 2016 besiegt Lagerbäck das ÖFB-Team 2:1 und führt sein Team bis ins Viertelfinale.

Welche Rolle spielt Erfahrung für ihn selbst? „Wissen Sie, ich war seit 1990 beim schwedischen Verband, und als ich selbst Teamchef wurde, dachte ich, ich hätte etwas erlebt und wüsste Bescheid. Heute weiß ich: Du lernst am meisten, wenn du selbst ganz vorne stehst und die Verantwortung trägst.“ Das war bei Lagerbäck erstmals bei der EM 2000 der Fall, als er mit Tommy Söderberg gleichberechtigt das Team coachte.

Und er hat gelernt. Nach der Vorrunde war Schluss. „Natürlich haben wir da Fehler gemacht, von denen ich heute sagen kann, dass sie mir danach nicht mehr passiert sind.“ Das muss in der Tat so gewesen sein. In Japan und Südkorea zwei Jahre später führt Lagerbäck die Schweden zum Gruppensieg vor England, Argentinien und Nigeria. Erst in der 104. Minute des Achtelfinales gegen Senegal beendet ein Golden Goal Schwedens Träume.