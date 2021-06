Das ÖFB-Team vor der EM: Alaba? Arnautovic? "Noch nie gehört!"

Allerdings: Dem für die Sicherheit zuständigen jungen Mann will Gehorsam geschenkt werden. 283 Einwohner zählt die Gemeinde Mösern, die Nachbarortschaft von Seefeld, wo sich in der Vorwoche noch Jogi Löw mit seinen Deutschen und nun am Dienstag Franco Foda mit Österreichs Teamkickern niedergelassen hat. Hier will man sich also den Feinschliff holen – nicht nur für den EM-Auftakt am Sonntag in Bukarest gegen Nordmazedonien.