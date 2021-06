Porridge bis Erdäpfelsuppe: Was den ÖFB-Stars aufgetischt wird

Es ist gewiss nicht alles Käse in Holland. Freilich zählt das Milchprodukt zu den Elementen, die die Küche ausmachen, aber die Niederländer können schon auch etwas anderes. Müssen sie auch, denn sie essen fünfmal am Tag. Im Normalfall wird gefrühstückt mit Brot mit süßen Belägen, am Vormittag gibt es zur zweiten Mahlzeit Kuchen zum Kaffee. Zu Mittag isst man zumeist Sandwich (ja, da kann der Käse reinkommen), dazu kommen kleine Fleisch- und Leberspießchen. Am Nachmittag wird noch einmal bei Kaffee und Kuchen pausiert, am Abend rundet man den Tag mit der Hauptmahlzeit ab, meist werden Kartoffeln, Fleisch oder Fisch mit Sauce und eine Gemüsebeilage serviert. Als typisches niederländisches Gericht könnten sich österreichische Gäste beim Spiel der ÖFB-Auswahl am 17. Juni in Amsterdam diverse Eintöpfe in den Restaurants auf den Tisch stellen lassen. Da die Niederländer schon einmal einen Meeranschluss haben, sind auch Fisch und Meeresfrüchte sehr beliebt und fein zubereitet. Zum Nachtisch gibt es, wenn der gemeine Niederländer dann noch Platz im Magen hat, allerlei Arten von Pfannkuchen.

Die Imbissbuden sehen aus wie überall, wie in Österreich, aber auch wie in der Ukraine. Die dortige Kulinarik ist von Küchen der Nachbarländer beeinflusst, vor allem von der polnischen und der russischen Küche. Durch die ukrainischen Auswanderer in die USA und nach Kanada wurde sie auch in Nordamerika bekannt.

Wenn jemand in der Ukraine Koch lernen will, ist es von Vorteil, dass er weiß, was man mit Kartoffeln, Fleisch, Früchten, Pilzen, Beeren und Kräutern anfängt. Berühmt ist die Borschtsch, eine Suppe, die traditionell mit Roter Rübe und Weißkraut zubereitet wird. Suppen dürfte man beim Gruppengegner der Österreicher ohnehin gerne essen. Bei der Soljanka werden Sotschi (Kraut, Sauerrahm) und Rassolnik (Salzgurken, Gurkenlake) vereinigt. Das Nationalgericht heißt Wareniki. Es besteht aus gefüllten, halbmondförmigen Teigtaschen, die zumeist in Salzwasser gekocht werden.

Was man in Nordmazedonien unbedingt probieren muss: Berühmt sind die gefüllten Paprika, die Pastrmajlija, die mazedonische Pizza und verschiedene Teiggerichte. An den Flüssen wird auch oft Fisch präsentiert.