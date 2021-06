Von Sevilla bis Baku: Die elf Stadien der Fußball-EM im Überblick

Nach aktuellem Stand werden es in Budapest mit knapp 100 Prozent des Fassungsvermögens am meisten sein. In London (acht Partien) und St. Petersburg (sieben) finden die meisten Spiele statt. Die erste paneuropäische EURO wird durch enormen Reiseaufwand gekennzeichnet sein. So liegen zwischen Sevilla und Baku 4.766 Kilometer. Manche Teams werden in den Ländern, in denen sie spielen, nicht bleiben. Österreich zum Beispiel reist nach den Partien in Bukarest ins Teamcamp nach Seefeld zurück.