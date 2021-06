Mert Müldür: "Wir können mit der Türkei richtig weit kommen"

Sie haben mit sieben bei Rapid als Stürmer begonnen, wurden dann als Innenverteidiger ausgebildet und sind als rechter Verteidiger Stammspieler bei den Profis geworden. Sind Sie jetzt auf eine Position festgelegt?

Ja, seit meinem Transfer zu Sassuolo 2019 spiele ich immer rechts außen. Mit der Aufgabe, mich auch in die Offensive einzuschalten. Im Team kämpfe ich mit Zeki Celik von Lille um Einsätze rechts hinten im 4-2-3-1. Wenn wir weiterkommen, wird es für uns beide genug Spielzeit geben.

Sie haben ein gutes Gefühl für Sprache. Wie schwierig war es für Sie mit der Amtssprache Italienisch?

Ich bin ehrlich: Ich habe mir in den ersten Wochen wirklich schwergetan, weil in Italien Dolmetscher unüblich sind. Nach einigen Monaten hab ich dann auch die Details beim Taktiktraining verstanden. Da die Taktik in der Serie A so wichtig ist, hab ich erst ab dann mehr Einsätze bekommen. Jetzt, nach zwei Jahren, kann ich auf Italienisch auch wegen Details beim Trainer nachfragen.

Es war also ziemlich mutig, mit 20 Jahren allein nach Italien zu wechseln?

Ich war überrascht, weil ich gedacht habe, dass es den Spielern leichter gemacht wird. Aber es gibt ohne Dolmetscher diesen indirekten Zwang, möglichst schnell die Sprache zu lernen. Ich habe gleich erkannt, dass ich auf dem Feld wirklich exakt das befolgen muss, was der Trainer vorgibt und deswegen alles von ihm verstehen muss. Im Rückblick war mein Transfer der richtige Schritt.

Sie werden bei einigen größeren Vereinen als Einkauf gehandelt, obwohl Sassuolo mindestens 15 Millionen Euro Ablöse will. Wissen Sie, dass ein Transfer in Hütteldorf für Freude sorgen würde, weil Rapid an einem Weiterverkauf beteiligt wäre?