ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger: "Ich traue mich was zu sagen"

Manuela Zinsberger kann nicht stehen bleiben. Die 25-jährige Torfrau verdient in London bei Arsenal ihr Geld. In der schwierigen Corona-Zeit hat sie sich weitergebildet als Ernährungsberaterin und sich viel mit Mindset beschäftigt. Derzeit bereitet sich die Niederösterreicherin mit dem Nationalteam in Bad Tatzmannsdorf auf das Testspiel gegen Italien (14. Juni, 16.30 Uhr, Wr. Neustadt, die rund 1.000 Tickets gibt es auf oeticket.com) vor.