Spektakulär: ÖFB-Torfrau Zinsberger begeistert mit Dreifach-Parade

Manuela Zinsberger erweist sich nicht nur für das österreichische Frauen-Nationalteam als sicherer Rückhalt, sondern auch bei Arsenal in der Women's Super League. Am Samstag stand bei den Londonerinnen das Derby gegen Tottenham an, Arsenal - aktuell Tabellenvierter siegte mit 3:0 und wurde seiner Favoritenstellung gerecht.