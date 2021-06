EX-ÖFB-Teamchef Koller vor der EM: "Es wird eine enge Kiste"

Er entfachte als Teamchef in Österreich eine Euphorie, die bei der EURO 2016 jäh gebremst wurde mit dem Aus in der Vorrunde. Marcel Koller blickte am Rande eines Auftritts bei Servus TV für den KURIER zurück in die Vergangenheit und nach vorne zur kommenden EURO. Den Österreichern traut der Schweizer einiges zu, warnt aber davor, die Gruppe zu einfach zu sehen.