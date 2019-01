Mert Müldür: Rapid-Aufsteiger mit stürmischer Vergangenheit

Ein 16-Jähriger, der sich als Mert vorgestellt hatte, absolvierte ein Schul-Praktikum beim KURIER und saß – zufällig – neben dem Autor dieser Zeilen. Die Jugendlichen sollen ein paar Tage im „echten Leben“ schnuppern und dann in der Klasse von ihrem Arbeitsplatz berichten.

Weil der aufgeweckte Wiener auffällig viel über Fußball wusste, bot ich ihm am letzten Tag den gemeinsamen Besuch einer Rapid-Pressekonferenz an. „Ich kann mich noch erinnern, als wir im Stadion gesessen sind, und alle haben mich gegrüßt“, erzählt der nun 19-Jährige beim Trainingslager in Belek und schmunzelt.

Erst als der Teenager meine Verblüffung bemerkte, verriet er damals: „Ich spiele bei Rapid, seit ich sieben Jahre bin.“ Zweieinhalb Jahre später ist Mert Müldür Stammspieler bei Rapid und aktueller Teamspieler der Türkei.