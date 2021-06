Was macht ein Österreicher bei der Eröffnung der Fußball-EM?

Wie viel kann man bei der EURO verdienen?

So viel wie noch nie. Wenn der Europameister alle drei Gruppenspiele gewinnt, kann er maximal 28,25 Millionen Euro verdienen. Insgesamt schüttet die UEFA Prämien in Höhe von 331 Mio. Euro aus. Das Antrittsgeld beträgt 9,25 Mio. Euro, für jeden Sieg in der Vorrunde gibt es 1 Mio., für jedes Remis 0,5 Mio. Danach kassieren die Mannschaften pro überstandener Runde eine Prämie.

Wie weit müssen die Teams fliegen?

Ganz unterschiedlich. Länder wie Italien, Dänemark, die Niederlande, England, Spanien oder Deutschland in der Vorrunde gar nicht. Sie tragen alle Gruppenspiele zu Hause aus und haben ihre Quartiere nicht weit weg. Vielflieger sind die Polen, die zwischen St. Petersburg und Sevilla pendeln müssen. Sie werden alleine in der Vorrunde schon mehr als 7.000 Kilometer in der Luft zurücklegen. Ähnlich ergeht es der Schweiz, die zunächst in Baku und Rom spielt. Bei entsprechendem Turnierverlauf könnte die „Nati“ damit auf knapp 17.500 Flug-Kilometer kommen.

Was ist sonst noch neu bei der EURO?

Mit Nordmazedonien und Finnland sind diesmal zwei Debütanten am Start. Die Französin Stéphanie Frappart ist die erste weibliche Schiedsrichterin bei einer Männer-EM. Sie fungiert beim heutigen Eröffnungsspiel Italien gegen die Türkei als vierte Offizielle.