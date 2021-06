Dragovic warnt vor Goran Pandev: "Weltklassestürmer"

Auf Aleksandar Dragovic wartet im ersten EM-Match der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in Bukarest ein besonderer Gegenspieler. Nordmazedoniens Topstar Goran Pandev ist zwar 36 Jahre alt, aber noch immer gut in Schuss. In der abgelaufenen Serie-A-Saison brachte es der Goalgetter immerhin auf sieben Tore und drei Assists für Genoa CFC. "Er ist ein Weltklassestürmer", sagte Dragovic am Mittwoch in Seefeld über Pandev.

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballer-Alters verfügt der nordmazedonische Kapitän laut dem ÖFB-Innenverteidiger noch immer über herausragende Fähigkeiten. "Er ist brandgefährlich und immer für ein Tor gut, auch wenn er nicht mehr der Schnellste ist. Aber er hat einen Riecher dafür."