EURO-Vorfreude bei ÖFB-Spielern steigt: "Bereit, loszulegen"

In den jüngsten Freundschaftsspielen konnte das ÖFB-Team diese Stärke nicht wirklich unter Beweis stellen, was Laimer aber kein großes Kopfzerbrechen bereitet. "Da haben wir noch etwas probiert. Testspiele sind dazu da, um sich zu finden. Jetzt gilt es zu analysieren, die Erkenntnisse mit in die Trainingswoche zu nehmen, sich noch einmal zu verbessern und dann am Sonntag die bestmögliche Leistung zu bringen. Dann zählt's, dann geht's um Punkte."

Auch Valentino Lazaro präsentierte sich voller Tatendrang. "Hier ist alles sehr gut organisiert, wir können uns perfekt vorbereiten. Der volle Fokus ist da, alles ist angerichtet, jetzt liegt es an uns", meinte der 25-jährige Flügelspieler. Lazaro verbrachte die freie Zeit in seiner steirischen Heimat. "Das war für den Kopf sehr wichtig."

Wichtig wird auch sein, dass der ÖFB-"Regenerationstag" keine positiven Corona-Tests zur Folge hat - die jüngsten Entwicklungen bei den Spaniern und Schweden dienen als warnendes Beispiel. Laimer zeigte sich jedoch gelassen. "Das hat man schon davor gewusst, dass wahrscheinlich nicht alles ganz gut über die Bühne gehen wird und es den einen oder anderen Fall geben wird. Wichtig ist, dass jeder einzelne die volle Verantwortung für sich selbst übernimmt und sich so gut wie möglich schützt. Das haben wir bisher alle super gemacht, und das gilt es weiter zu machen."

Bisher gab es in keinem einzigen Lehrgang des Nationalteams eine nachgewiesene Corona-Infektion. Sämtliche Spieler und Betreuer unterzogen sich am Dienstag vor der Abreise nach Tirol jeweils einem PCR- und einem Antigentest, alle Proben fielen negativ aus. Am Donnerstag steht ein weiterer Antigentest an, am Freitag erfolgt der vor dem Nordmazedonien-Match obligatorische UEFA-PCR-Test.