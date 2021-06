Im Namen der Politik: Österreichs erster EM-Gegner Nordmazedonien

Spielball der Nachbarn

Mit dem Zerfall Jugoslawiens wurde die Teilrepublik 1991 unabhängig, durfte sich aber nicht Mazedonien nennen, weil diesen Namen Griechenland für die angrenzende Provinz beansprucht. Aus FYROM, die englische Abkürzung für „Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien“, wurde Nordmazedonien. Wird jetzt das erstmalige Antreten bei einem Fußball-Großereignis dazu beitragen, dass sich auch breite Teile der Bevölkerung mit dem Namen „Nordmazedonien“ anfreunden? Von sich selbst sprechen die Einwohner des Landes ohnehin nur von den „Mazedoniern“.

Die Identitäten auf dem Balkan sind mitunter fragil. Das heutige Nordmazedonien war jahrhundertelang ein Spielball der Nachbarn. Griechen und Serben beanspruchten das Land, die Bulgaren hatten es im Zweiten Weltkrieg besetzt.

Und der Fußball war als Kitt nicht tauglich. Im ehemaligen Jugoslawien waren die Spieler und Klubs aus Mazedonien nur Nebendarsteller. Es gaben die Klubs aus Belgrad den Ton an, Zagreb, Split, Novi Sad und Sarajevo sprengten mitunter die Vorherrschaft. 1986 wurde der Vardar Skopje jugoslawischer Meister, weil etliche Klubs wegen Spielmanipulationen mit Punkteabzügen bestraft wurden. Partizan Belgrad erhob aber Einspruch und bekam den Titel zugesprochen. Das radikalisierte den Vardar-Fanklub der „Komiti“ in ihrem christlichen, antikommunistischen Patriotismus noch mehr. Die „Komiti“ sind benannt nach Aufständischen im Osmanischen Reich. Einer ihrer Anführer griff 2001 mit einer paramilitärischen Einheit ein albanisches Dorf an, wobei mehrere Menschen starben. Johan Tarculovski wurde vom internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Er kam allerdings schon 2013, nach acht Jahren, wieder frei und wurde ins mazedonische Parlament gewählt.