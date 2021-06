EM-Auftakt: Bachmann gegen Nordmazedonien im ÖFB-Tor

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft startet mit Daniel Bachmann in die EM. Wie Teamchef Franco Foda am Sonntag im ORF-Interview vor dem Testspiel gegen die Slowakei bekannt gab, steht der Watford-Profi am 13. Juni im ersten EM-Match Österreichs in Bukarest gegen Nordmazedonien im Tor. Der Niederösterreicher habe zuletzt beim 0:1 im Test in Middlesbrough gegen England seine Chance genützt, so Foda, der Bachmann auch für das Duell mit den Slowaken in die Startelf beorderte.

Für Bachmann war der Auftritt in England das Debüt in der ÖFB-Auswahl. Der 26-Jährige stieg im vergangenen Jänner beim englischen Zweitligisten Watford zur Nummer eins auf. In den darauffolgenden 23 Partien blieb Bachmann 13-mal ohne Gegentor und leistete damit seinen Beitrag zum Aufstieg seines Klubs in die Premier League.