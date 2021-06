Noch kein Verein: Alessandro Schöpf nimmt die EM als Sprungbrett

Alessandro Schöpf fühlt sich als einer von zwei Tirolern im Nationalteam beim Trainingslager in Seefeld besonders wohl. 50 Kilometer sind es von hier in seine Heimatgemeinde Umhausen im Ötztal. Der 27-Jährige will, nein er muss, die kommende Europameisterschaft dazu nützen, sich in die Auslage zu spielen.

Vor fünf Jahren ist ihm das bereits gelungen. In Frankreich war der technisch starke Offensivspieler nicht nur der einzige Torschütze der Österreicher (beim 1:2 gegen Island), sondern generell so etwas wie der erfrischend aufspielende Shootingstar inmitten mehrerer verunsicherter Österreicher.

"Das ist aber vorbei und fünf Jahre her. Ich habe zwar gute Erinnerungen an die EM 2016, hoffe aber, dass diese EM für uns insgesamt positiver ablaufen wird", sagt Schöpf. Anders als damals braucht der ehemalige Bayern-Nachwuchsspieler auch gute Leistungen, um sich in Szene zu setzen. Sein Vertrag bei Schalke 04 ist abgelaufen. Einen neuen Arbeitgeber gibt es noch nicht.