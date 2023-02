Stoltenberg erteilt Kiews Forderung Absage: "Liefern keine Streubomben"

Die Ukraine hofft Parlamentspr├Ąsident Ruslan Stefantschuk zufolge bereits im Sommer auf ein Beitrittsangebot der NATO. "Wir erwarten, dass die Ukraine beim Gipfel in Vilnius eine Einladung bekommt und ihren Weg in die Allianz beginnt", sagte Stefantschuk am Samstag im ukrainischen Fernsehen. Den von Russland als Sicherheitsrisiko empfundenen m├Âglichen NATO-Beitritt der Ukraine hatte der Kreml vor einem Jahr als einen der Gr├╝nde f├╝r seinen Angriffskrieg angef├╝hrt.

Stefantschuk verwies darauf, dass am Rande der M├╝nchner Sicherheitskonferenz bereits "├╝ber Fragen im Zusammenhang mit einer Einladung an die Ukraine in die NATO diskutiert" werde. Der von Stefantschuk genannte NATO-Gipfel findet am 11. und 12. Juli in der litauischen Hauptstadt Vilnius statt.

Neben Gebietsabtretungen, einer "Entnazifizierung" und "Entmilitarisierung" ist der blockfreie Status der Ukraine eine der Bedingungen, die Russland f├╝r eine Beendigung seines Angriffskriegs gegen den Nachbarn stellt. Obwohl die Ukraine mit Wolodymyr Selenskyj einen j├╝dischst├Ąmmigen Pr├Ąsidenten hat, behauptet Moskau, in Kiew seien Nazis an der Macht. In Verhandlungen kurz nach dem Einmarsch der Russen im vergangenen Jahr hatte sich Kiew dem Vernehmen nach zumindest bereit erkl├Ąrt, auf einen NATO-Beitritt zu verzichten.

Seither haben sich aber - auch aufgrund des Bekanntwerdens von Kriegsverbrechen - die Positionen beider Kriegsparteien verh├Ąrtet. Auf die formelle Annexion ukrainischer Gebiete durch Moskau im Herbst hat der ukrainische Pr├Ąsident Selenskyj mit dem Antrag auf den beschleunigten NATO-Beitritt reagiert. Bislang galten die Chancen auf einen baldigen Beitritt der Ukraine zur westlichen Milit├Ąrallianz als gering. Eine der Bedingungen f├╝r die Aufnahme ist, dass es keine Gebietsstreitigkeiten gibt.