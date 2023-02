Ukraine -Krieg: USA gehen von rund 200.000 russischen Opfern aus

Die USA gehen davon aus, dass bereits etwa 200.000 Russinnen und Russen im Krieg gegen die Ukraine getötet oder verwundet wurden. Es gebe entsprechende Berechnungen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Samstag auf der MĂŒnchner Sicherheitskonferenz. Hinzu kĂ€men mehr als eine Million Russinnen und Russen, die ihr Land verlassen hĂ€tten, weil sie nicht Teil des Krieges sein wollten.

Tausend oder noch mehr Unternehmen machten keine GeschĂ€fte mehr in Russland, weil sie ReputationsschĂ€den fĂŒrchteten. "Schauen Sie sich an, was Putin seinem Land angetan hat", sagte Blinken mit Blick auf den russischen PrĂ€sidenten Wladimir Putin.