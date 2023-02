Macron: "Keine der zwei Seiten kann vollständig siegen"

Nach Meinung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine nur durch Verhandlungen ein Ende finden. "Ich will die Niederlage Russlands in der Ukraine und ich will, dass die Ukraine ihre Position verteidigen kann, aber ich bin überzeugt, dass das letztlich nicht militärisch abgeschlossen wird", sagte Macron französischen Medien.

In dem Interview der Zeitungen Le Figaro und Le Journal du Dimanche sowie des Senders France Inter führte Macron aus: "Keine der zwei Seiten kann vollständig siegen." Die Folgen der Mobilmachung seien nicht so groß wie beabsichtigt und sie selbst stoße auch an Kapazitätsgrenzen.