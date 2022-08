Die USA haben Russland vor verstĂ€rkten Angriffen gegen zivile Ziele in den kommenden Tagen in der Ukraine gewarnt. "Abschließend möchte ich meine russischen Kollegen daran erinnern, dass die Welt zuschaut, wĂ€hrend sich der Tag der UnabhĂ€ngigkeit der Ukraine nĂ€hert", sagte der stellvertretende amerikanische UNO-Botschafter Richard Mills am Dienstag vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

"Das sollte nicht nötig sein zu sagen, aber bitte bombardieren sie keine Schulen, KrankenhĂ€user, WaisenhĂ€user oder Heime". Die USA wĂŒrden weiterhin alle VerstĂ¶ĂŸe gegen das Völkerrecht verfolgen. Zuvor hatten die USA ihre BĂŒrger in der Ukraine zum sofortigen Verlassen des Landes aufgefordert. Die US-Botschaft in Kiew veröffentlichte dazu am Dienstag eine neue Sicherheitswarnung, in der es heißt: "Das (US-)Außenministerium verfĂŒgt ĂŒber Informationen, wonach Russland seine BemĂŒhungen verstĂ€rkt, in den kommenden Tagen Angriffe gegen die zivile Infrastruktur der Ukraine und Regierungseinrichtungen zu starten."

Die Ukraine feiert am Mittwoch - genau ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn - den 31. Jahrestag ihrer UnabhĂ€ngigkeit von der Sowjetunion. BefĂŒrchtet wird, dass Russland den Tag fĂŒr besonders schweren Beschuss auf das Nachbarland nutzen könnten.