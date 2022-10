Ukraine erwartet von Deutschland 500 Mio. Euro pro Monat

Der ukrainische Pr√§sident Wolodymyr Selenskyj vermutet eine russische Mithilfe am Atomprogramm des Iran als Teil der Bezahlung f√ľr iranische Drohnen. Das sagte Selenskyj am Montag in einer Videobotschaft f√ľr eine Konferenz der israelischen Zeitung "Haaretz". Der ukrainische Pr√§sident bat Israel erneut um die Lieferung von Waffen, um gerade die Gefahr durch russische Luftangriffe mit iranischen Kampfdrohnen auszuschlie√üen. "Ich habe eine Frage an Sie: Wie, glauben Sie, bezahlt Russland den Iran? Ist Iran nur an Geld interessiert? Vielleicht geht es gar nicht um Geld, sondern um russische Hilfe f√ľr das iranische Atomprogramm", sagte Selenskyj. Moskau und Teheran dementieren ein R√ľstungsgesch√§ft. Es gibt indes Belege daf√ľr, dass die Drohnen, die Russland zuletzt zu Hunderten gegen die Ukraine eingesetzt hat, aus dem Iran stammen oder iranischer Bauart sind. Beim Einsatz der Drohnen werde die russische Armee von Iranern angeleitet, sagte Selenskyj.

Es h√§tte nicht zu dieser Allianz und den russischen Angriffen kommen m√ľssen, wenn Israel sich schon 2014 entschieden h√§tte, der Ukraine Waffen zur Verf√ľgung zu stellen, sagte Selenskyj. "Dieses B√ľndnis h√§tte schlicht nicht existiert, wenn eure Politiker damals eine Entscheidung getroffen h√§tten", sagte Selenskyj bei der Konferenz. Anscheinend habe die israelische Regierung "vor langer Zeit, im Jahr 2014", beschlossen, "dem Kreml nicht auf die Nerven zu gehen, der Ukraine nicht wirklich zu helfen".

Kiew hatte Israel in den vergangenen Monaten mehrfach um Unterst√ľtzung gegen die russische Invasion gebeten. 2014 hatte Russland nach einem sogenannten Referendum die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. Im selben Jahr besetzten pro-russische Separatisten Gebiete im ukrainischen Teil der Donbass-Region. Mit Blick auf die aktuelle Lage in seinem Land sagte Selenskyj, der "widerliche L√§rm iranischer Drohnen" sei "Nacht f√ľr Nacht in unserem Himmel zu h√∂ren". Unter Berufung auf den ukrainischen Geheimdienst sprach er von "rund 2000" Drohnen vom Typ Shahed, die Moskau von Teheran bestellt habe. Zun√§chst blieb unklar, ob die von Selenskyj genannte Zahl sich auf neue oder vergangene K√§ufe bezog. Iranische Vertreter h√§tten russische Kr√§fte an den Drohnen ausgebildet, erg√§nzte der ukrainische Pr√§sident. Mit dem "Luftterror" wolle Russland seine "Verluste am Boden kompensieren".

Selenskyj √§u√üerte sich wenige Tage vor den am 1. November geplanten israelischen Parlamentswahlen. Fr√ľher am Montag hatte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz seinem ukrainischen Kollegen Oleksij Resnikow mitgeteilt, dass Israel keine "Waffensysteme" an die Ukraine liefern werde. Am Wochenende hatte Moskau Israel vor Waffenlieferungen an Kiew gewarnt.