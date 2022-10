Ukraine erwartet von Deutschland 500 Millionen Dollar pro Monat

Die Ukraine dringt auf einen hohen Beitrag von Deutschland f├╝r die Finanzierung des Staates in Kriegszeiten. "Wir glauben, dass Deutschland etwa 500 Millionen Dollar (513,87 Mio. Euro) pro Monat ├╝bernehmen k├Ânnte, vor allem mit Blick auf das Jahr 2023", sagte der Wirtschaftsberater von Pr├Ąsident Wolodymyr Selenskij, Alexander Rodnyansky, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). "Es geht um einen verl├Ąsslichen Zeitplan - zumindest f├╝r das n├Ąchste halbe Jahr."

"Von der EU insgesamt erhoffen wir uns rund zwei Milliarden Dollar pro Monat", sagte der Wirtschaftsberater. "Der Staat muss funktionieren, die Renten m├╝ssen ausgezahlt werden."

"Vor den neuesten Angriffen wurden die Sch├Ąden f├╝r die Zerst├Ârung der Infrastruktur auf rund 120 Milliarden Dollar gesch├Ątzt", f├╝gte Rodnyansky hinzu. Die Sch├Ąden f├╝r die Wirtschaft - Unternehmensschlie├čungen, Arbeitslosigkeit - betr├╝gen nach Berechnungen der Weltbank etwa 200 bis 250 Milliarden Dollar. "Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr laut Prognosen um rund 35 Prozent einbrechen."

Zus├Ątzliche Auszahlung der Weltbank

Die Weltbank unterst├╝tzt die Ukraine unterdessen mit der zus├Ątzlichen Auszahlung von 500 Millionen Dollar. "Die russische Invasion f├╝hrt weiterhin zu einer massiven Zerst├Ârung der ukrainischen Infrastruktur - einschlie├člich der Wasser-, Abwasser-und Stromnetze - gerade jetzt, wo der Winter naht, was die ukrainische Bev├Âlkerung weiter gef├Ąhrdet", erkl├Ąrte Weltbank-Chef David Malpass.

"Der heute ausgezahlte neue Teil der Finanzmittel wird f├╝r die Aufrechterhaltung wichtiger staatlicher Dienstleistungen verwendet werden. Wir sind fest entschlossen, das ukrainische Volk bei der Bew├Ąltigung dieser beispiellosen Krise zu unterst├╝tzen." Die Weltbank hat insgesamt 13 Milliarden Dollar an Soforthilfe f├╝r die Ukraine mobilisiert, von denen 11,4 Milliarden Dollar bereits ausgezahlt wurden.

750 Milliarden f├╝r Wiederaufbau

An Soforthilfe f├╝r die Ukraine erhofft sich Rodnyansky vom Westen Dieselgeneratoren, Notstromgeneratoren oder mobile Kraftwerke. Die an diesem Dienstag in Berlin stattfindende internationale Wiederaufbaukonferenz besch├Ąftige sich mit den "mittel- bis langfristigen Herausforderungen" nach dem Krieg.

Der ukrainische Ministerpr├Ąsident Denys Schmyhal hatte auf der deutsch-urkainischen Konferenz f├╝r Wiederaufbau am Montag den Finanzbedarf f├╝r den Wiederaufbau auf 750 Milliarden Dollar beziffert. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz gab zu bedenken, dass das Land k├╝nftig EU-Mitglied sein soll.