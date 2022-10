Russische Offensivfähigkeit gebrochen +17 Milliarden Euro eingefroren

Wegen erheblicher Schäden durch die jüngsten russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur in der Ukraine werden in der Region um Kiew "beispiellose" Strombeschränkungen vorgenommen. Um einen vollständigen Stromausfall in der Hauptstadt und zentralen Regionen zu verhindern, führe das staatliche Energieunternehmen Ukrenergo "beispiellose Notfallbeschränkungen ein", kündigte der Stromversorger DTEK am Freitag im Onlinedienst Facebook an.

Seit der Verhängung von EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen und Geschäftsleute wurden in Österreich rund 1,7 Milliarden Euro an Vermögenswerten eingefroren. Aufgrund des neuen Sanktionspakets werde erwartet, dass sich diese Zahlen erhöhen, hieß es am Freitag in einer Aussendung des Innenministeriums.

Russland richtet sich in der Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste zunehmend auf die Verteidigung seiner Positionen ein. In den vergangenen Wochen hätten die russischen Bodentruppen in den meisten Frontabschnitten eine langfristig ausgerichtete, defensive Stellung eingenommen, berichtete das Verteidigungsministerium in London am Freitag. Im Gebiet Cherson habe Russland einige Truppen mit Reservisten aufgestockt.

10/28/2022, 11:40 AM | Laura Schrettl