Mangott: Gassparzwang ist genau, "was Putin will" + Polen will deutsche Atommeiler pachten

Das russische MilitĂ€r wird in den kommenden Wochen britischen Geheimdiensten zufolge wahrscheinlich eine Art Einsatzpause in der Ukraine einlegen. Damit bekomme die Ukraine eine Gelegenheit zum Gegenschlag, sagte MI6-Chef Richard Moore. Denn bisher seien konservativen SchĂ€tzungen zufolge etwa 15.000 russische Soldaten im Krieg in der Ukraine getötet worden. Es werde fĂŒr das russische MilitĂ€r in den nĂ€chsten Wochen immer schwerer werden, Personal und Material zu bekommen.

"Ich glaube, dass ihnen bald die Luft ausgeht", so Moore auf dem Aspen Security Forum in Colorado. "Sie werden in gewisser Weise pausieren mĂŒssen, und das wird den Ukrainern die Möglichkeit geben, zurĂŒckzuschlagen."