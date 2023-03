Kuleba: EU- und NATO-Beitritt alternativlos + Putin will taktische Atomwaffen in Belarus stationieren

Der Chef der Internationalen Atombehörde (IAEA), Rafael Grossi, will nĂ€chste Woche das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja im SĂŒden der Ukraine besichtigen. Er habe entschieden, das AKW erneut zu besuchen, "um selbst zu sehen, wie sich die Lage seit September entwickelt hat", sagte Grossi am Samstag in Wien. Dabei wolle er auch "mit denen sprechen, die die Anlage unter beispiellosen und sehr schweren Bedingungen betreiben".

Die Lage sei trotz Anwesenheit von IAEA-Experten in dem AKW "heikel". Nach September vergangenen Jahres wird dies Grossis zweite Reise nach Saporischschja sein. Begleitet wird der Argentinier von Experten. In der Vergangenheit hatte es mehrfach Schwierigkeiten fĂŒr die Teams vor Ort gegeben. Das AKW wurde im MĂ€rz 2022 kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs von moskautreuen Truppen besetzt. Es liegt in der Stadt Enerhodar nahe der Front und geriet mehrfach unter Beschuss. Beide Seiten machen sich gegenseitig dafĂŒr verantwortlich.

Aus SicherheitsgrĂŒnden lĂ€uft die Anlage inzwischen im Kaltbetrieb. Gebannt ist die Gefahr eines Atomunfalls damit nicht.