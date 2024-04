Innsbruck wählt: 13 wollen an die Spitze

Rund 100.000 Wahlberechtigte - ein Fünftel von ihnen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger - haben am Sonntag eine große Auswahl: Bei den Gemeinderatswahlen beziehungsweise Bürgermeister-Direktwahlen treten 13 Listen bzw. Kandidaten an. Diese Anzahl ist viel, aber kein Rekord: Bereits im Jahr 2000 traten 13 Listen in Innsbruck an.

Nach den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg ist dies die zweite mit Spannung beobachtete Wahl im Superwahljahr 2024. Heuer stehen noch die EU-Wahlen (9. Juni) sowie die Nationalratswahlen und zwei Landtagswahlen (Steiermark, Vorarlberg) an.