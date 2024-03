Gemeinderatswahl 2024: So tickt der Innsbrucker Wählermarkt

Dieses Mal wollen dreizehn Listen ihr Glück versuchen, ihnen stellt sich jedoch eine für Österreich abseits von Wien einzigartige Hürde in den Weg. Erstmals braucht es in Innsbruck mindestens vier Prozent der Stimmen, um Mandate zu erringen.

Im bürgerlichen Lager könnte man etwa sagen: „Orange is the New Black.“ Das ist zwar der Titel einer erfolgreichen US-Serie, die sich um ein Frauengefängnis dreht. Aber für den Gemeinderatswahlkampf streift die ÖVP ihr schwarzes Gewand ab und tritt als Bündnis mit der einstigen Abspaltung „Für Innsbruck“ an, die sich 1994 bei der Gründung Gelb als Parteifarbe verpasst hatte. Unter Führung von ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky nennt sich die gemeinsame Liste „das neue Innsbruck“ und hat sich in Orange gefärbt.

Von Schwarz zu JA

Der wiederum von der ÖVP ausgeschlossene und für als Vize-Bürgermeister abgewählte Parteirebell Johannes Anzengruber hat eine eigene Liste: „JA – Jetzt Innsbruck“. Der ehemalige Alm-Wirt kann sich durchaus Chancen im Kampf um den Bürgermeistersessel ausrechnen.