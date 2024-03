Innsbruck-Wahl: Grün-blaues Match um die Stadt

Grüne und FPÖ sitzen selten im selben Boot. 2018 war es jenes der Wahlsieger . Beide feierten in Innsbruck Zugewinne und kamen auf Platz eins bzw. zwei. Wenn es um den künftigen Kurs der Stadt nach den Gemeinderatswahlen am 14. April geht, könnten die Angebote nicht gegensätzlicher sein. Und aus dieser Reibung wollen beide Kapital schlagen.

Mit dem sieht sich Willi in der Stichwahl, die für die Entscheidung um den Bürgermeistersessel vermutlich notwendig sein wird. Immerhin wollen 13 Kandidaten antreten. Lassenberger hingegen glaubt, dass es Willi erst gar nicht in dieses Duell schaffen wird. Bei wem rechnet er sich die besten Chancen aus, zu gewinnen? „Bei allen“, gibt sicher der 44-jährige Polizist selbstbewusst.

Aus seiner Sicht „hat sich Innsbruck stark zum Negativen verändert“. „Neustart“ steht auf dem Wahlprogramm mit 15 Punkten. Und der dreht sich in vielen Bereichen um den alten FPÖ-Klassiker des Ausländerthemas: „Keine städtische Vergabe von Wohnungen an Drittstaatenangehörige“, will der FPÖ-Vize-Bürgermeister etwa. Die Vergabe soll zudem an „ausreichende Deutschkenntnisse“ gebunden sein, ist in dem Papier zu lesen.

Gegen Zuzug in die Uni-Stadt

Gemeinderatskandidat Fabian Walch ist bei einem Blick in die Schulen der Anteil an Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache zu hoch. Die FPÖ will ihn bei 30 Prozent in allen Bildungseinrichtungen begrenzen. Lassenberger sieht überhaupt die Stadt „bevölkerungstechnisch am Limit“, will den Zuzug in die Universitätsstadt begrenzen.