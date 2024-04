Elisabeth Mayr, SPÖ: Stadträtin strebt nach mehr

Elisabeth Mayr will es wissen. Vor drei Jahren war die jetzige SPÖ-Bürgermeisterkandidatin im Gemeinderat noch im Anlauf auf das Vizebürgermeisteramt gescheitert und Markus Lassenberger (FPÖ) unterlegen. Nun will sie mit neuem Rückenwind durch die Bevölkerung bei den Chefsessel erobern. Die Literaturwissenschafterin strebt damit nach Krönung einer achtjährigen Polit-Zeit. Eine Mammutaufgabe, wie ein Blick in die Geschichte zeigt.

Parteiinterne Grabenkämpfe

Denn die Sozialdemokratie hatte zuletzt in Innsbruck statt mit starken Wahlergebnissen eher mit Streitereien geglänzt. Unter der damaligen Spitzenkandidatin Irene Heisz war die Stadt-SPÖ bei der Gemeinderatswahl 2018 um mehr als vier Prozentpunkte auf knapp zehn Prozent abgestürzt. Die Partei krankte in den folgenden Jahren an parteiinternen Grabenkämpfen, aus denen der linke Parteiflügel um Mayr und Stadtparteichef Benjamin Plach als Sieger hervorging. Ex-Klubchef Helmut Buchacher und Heisz sind nicht mehr Teil der Partei, ersterer tritt mit einem eigenen Bündnis an. Ein Bruch, den Mayr nun zu kitten hat.