Pia Tomedi, KPÖ: Sozialarbeiterin hofft auf Schwung aus Salzburg

Tomedi ist auch Landessprecherin der KPÖ in Tirol. Bei den Kommunalwahlen will sie vor allem bei den Nichtwählerinnen und Nichtwählern reüssieren: "Viele Menschen sind von den etablierten Parteien enttäuscht", betonte sie bei der Bekanntgabe ihrer Kandidatur.

Allerdings muss die KPÖ die Hürde von vier Prozent überspringen. Die 35-Jährige zeigt sich zuversichtlich: Rund 1.300 Stimmen erhielt die Partei bei den Landtagswahlen in der Landeshauptstadt - ausgehend davon würden noch 600 fehlen, um den Sprung in den Gemeinderat zu schaffen. Sollte das klappen, will die Sozialarbeiterin ganz gemäß KPÖ-Usance 400 Euro von der monatlichen Gemeinderatsgage an Menschen in Not abgeben.