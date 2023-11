KPÖ will in Innsbruck an Salzburger Erfolg anknüpfen

In Graz regiert seit zwei Jahren mit Elke Kahr eine kommunistische Bürgermeisterin. Bei den Landtagswahlen in Salzburg im April hat Kay-Michael Dankl die KPÖ plus mit einem Sensationsergebnis von 11,7 Prozent in den Landtag geführt. Im Gemeinderat der Landeshauptstadt, der am 10. März neu gewählt wird, sitzt er schon seit 2019. Sein Ziel formulierte er am Montag in Innsbruck: Mitregieren.

Dankl leistete am Montag seiner Tiroler Pia Tomedi bei einem Pressetermin in Innsbruck Schützenhilfe. Die Landessprecherin kündigte dabei an, als Spitzenkandidatin für die KPÖ bei den Gemeinderatswahlen am 14. April in der Tiroler Landeshauptstadt anzutreten. Dabei will sie den Erfolgslauf der Kommunisten fortsetzen und den Einzug ins Stadtparlament schaffen.