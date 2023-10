Erste Plakate: Frühstart in den Innsbrucker Wahlkampf

Die Innsbrucker Parteien formieren sich in diesen Tagen nach und nach für die Gemeinderatswahlen am 14. April des kommenden Jahres. Am Freitag wird ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky zum Stadtparteiobmann der Volkspartei gekürt. Er soll als Bürgermeisterkandidat ein Bündnis mit der einstigen Abspaltung FI namens „das Neue Innsbruck“ anführen.

Wie viel Geld dafür aufgewendet werden soll, ihn selbst und die neue Liste zu bewerben, wollte Tursky zuletzt nicht verraten. Wenig Gefallen ließ er für eine bereits diskutierte Wahlkampfkostenobergrenze erkennen. Für ihn sei fraglich, was in diese eingerechnet würde – etwa auch die Kosten für jene Plakate von Grünen und FPÖ, die jetzt schon hängen.

Maximal 300.000 Euro

„Von mir aus können wir das gerne hineinrechnen“, sagt dazu der freiheitliche Vize-Bürgermeister Markus Lassenberger, dessen Konterfei ebenso wie jenes vom grünen Bürgermeister Georg Willi derzeit in Innsbruck von Plakaten lächelt. Die FPÖ hat im Gemeinderat bereits einen Antrag eingebracht, dass jede Partei maximal 300.000 Euro für den Wahlkampf ausgeben soll.